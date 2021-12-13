Колишня солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос жорстко розкритикувала продовження культового серіалу "Секс у великому місті", розкривши, що їй в ньому не сподобалося.

Дімопулос у своєму Instagram зізналася, що, як і багато хто, чекала виходу серіалу "І просто так", проте виявилася сильно розчарована його першими епізодами, пише Politeka.net. Шоу продовжує історії улюблених багатьом героїнь серіалу "Секс у великому місті", проте, на думку співачки, робить це зовсім невдало.

"Після перегляду виникає бажання стерти собі пам'ять і залишити все, як було до", - заявила Дімопулос.

Вона залишилася незадоволена занадто "сумними" темами, які піднімаються в серіалі з перших хвилин.

"За 10 років героїні постаріли, але не порозумнішали... Духовного та інтелектуального розвитку не відбулося ... як же важливо, вміти зупинитися вчасно, не висмоктуючи те, що колишнім вже ніколи не буде...все це виглядає жалюгідно, і навіть трохи огидно...", - поділилася своїми емоціями від перегляду серіалу Дімопулос.

Співачка супроводила пост знімком, на якому дивиться в дзеркало. Виглядала вона при цьому серйозною і трохи сумною.

Варто відзначити, що думки шанувальників Санти в коментарях розділилися: у серіалу знайшлися як інші критики, так і захисники.

Нагадаємо, Санта Дімопулос в розкішній оксамитовій сукні пофасоніла на світській тусовці.

Як повідомляла Politeka, у Дімопулос розгледіли "животик", співачка відреагувала.

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