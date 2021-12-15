Співачка Санта Дімопулос, яка перемогла на" Танцях з зірками", показала в ефектному вбранні і розповіла про животик.

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос була деякий час солісткою групи ВІА Гра. А нещодавно перемогла на шоу"Танці з зірками". При цьому артистка не забуває про сторінку в Instagram, де веде свій блог.

На нових сторіс зірка вирішила відповісти на питання фанатів.

"Поговоримо про різне", - запросила до розмови Санта.

"Підкажіть, будь ласка, яким методом прибрати животик", - написав фанат.

"Після цього фото посипалися питання про вагітність. Я всього-то повечеряла перед заходом. Кращий спосіб це харчування і coolsculpting", - відповіла Санта і додала фото, де вона в наряді з помітним животиком.

"У чому сила жінки?",- запитав ще один фанат.

"У любові, в енергії, в затишку, красі, доброті, цілісності, впевненості, умиротворення. Коли жінка стає щасливою, коли вона світиться від любові і радості, до неї притягує правильних людей, бажані речі, вдалі обставини. Сила жінки в умінні бути різною. Жінка зароджує і відроджує життя", - відповіла Санта.

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