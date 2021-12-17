Украинский исполнитель, актер и продюсер Дзидзьо, который является одним из детективов шоу "Маска", впечатлил ярким новогодним образом.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 38-летний Дзидзьо опубликовал атмосферный снимок. Он сидел возле камина в клетчатых штанах и жилетке. Образ дополняли забавный туфли.

«А Вы уже написали письмо Святому Николаю?», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу забавных отзывов. Не обошлось и без критики.

«Николай Святой!!! Пошли мне зятя хорошего!», «Штиблеты зачетные», «Вы крутой», «Дзидзьо, заканчивай примерить образ на себя, потому что становишься 50-летним хлопом, тебе не идет», «Очень Вас люблю и уважаю Ваш талант и Ваш труд)», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Дзидзьо в последнее время все больше времени посвящает продюсерской деятельности. Он снимает фильмы и участвует в шоу. При этом артист все меньше посвящает времени сольной карьере и группе, которая сделала его звездой в Украине.

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