Український виконавець і продюсер Дзідзьо, який є одним з детективів шоу "Маска", заінтригував глядачів появою в незвичайній компанії.

Як передає Politeka.net, в Instagram 38-річний Дзідзьо засвітився в строгому костюмі. Поруч з ним стояла телеведуча Леся Нікітюк, яку він обійняв, а також відомий співак Олександр Пономарьов. Судячи з усього, разом артисти братимуть участь у новому проекті, який стартує на телеканалі «Україна».

"Скоро прем'єра", - коротко підписав фото артист, заінтригувавши своїх шанувальників.

У коментарях йому залишили масу слів і відгуків.

"Це буде неймовірне шоу", "Чудова трійка", "Які ж ви хороші. Ті, кого я дуже люблю і поважаю", "Так, ми чекаємо!", "Леся красуня серед холостяків", - пишуть користувачі Мережі.

Не змогла стримати емоцій екс-дружина артиста, співачка Slavia, яку зачепило фото.

"Як намальований", - написала вона.

Відзначимо, що Slavia і Дзідзьо нещодавно зустрічалися за вечерею, про що артистка розповіла у себе в соціальних мережах.

Нагадаємо, що Дзідзьо здивував поведінкою з Поляковою, кадри:"Оля, закрий вуха".

Як повідомляла Politeka, Slavia зізналася, навіщо зустрілася з екс-чоловіком Dzidzio: "а як же клятва...".

Також Politeka писала, що Пономарьов показав, як змінився Дзідзьо: «замовляйте...».