Як передає Politeka.net, в Instagram 38-річний Дзідзьо засвітився в строгому костюмі. Поруч з ним стояла телеведуча Леся Нікітюк, яку він обійняв, а також відомий співак Олександр Пономарьов. Судячи з усього, разом артисти братимуть участь у новому проекті, який стартує на телеканалі «Україна».
"Скоро прем'єра", - коротко підписав фото артист, заінтригувавши своїх шанувальників.
У коментарях йому залишили масу слів і відгуків.
"Це буде неймовірне шоу", "Чудова трійка", "Які ж ви хороші. Ті, кого я дуже люблю і поважаю", "Так, ми чекаємо!", "Леся красуня серед холостяків", - пишуть користувачі Мережі.
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Не змогла стримати емоцій екс-дружина артиста, співачка Slavia, яку зачепило фото.
"Як намальований", - написала вона.
Відзначимо, що Slavia і Дзідзьо нещодавно зустрічалися за вечерею, про що артистка розповіла у себе в соціальних мережах.
Нагадаємо, що Дзідзьо здивував поведінкою з Поляковою, кадри:"Оля, закрий вуха".
Як повідомляла Politeka, Slavia зізналася, навіщо зустрілася з екс-чоловіком Dzidzio: "а як же клятва...".
Також Politeka писала, що Пономарьов показав, як змінився Дзідзьо: «замовляйте...».