У сет опублікували анонс нового випуску шоу "Маска", в якому один з персонажів порушив правила і розсердив зіркових детективів.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі шоу "Маска" опублікували веселий анонс нового випуску програми. У ролику показали найяскравіші моменти нового ефіру, і те, як один з персонажів порушив правила і розсердив зіркових детективів. Особливо розпсихувався шоумен DZIDZIO, який навіть перейшов на крик (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Виявилося, що розсердила DZIDZIO маска Скандал, яка не вийшла на сцену, а сховалася в залі. Цей персонаж залишила детективам записку в чорному ящику, а якій так і написала: "Я в залі". Це порушення правил розсердило DZIDZIO.

"Правила є правила! Де вона? Будемо знімати маску! Нехай вилітає зі свистом!",- кричить шоумен у ролику. Треба сказати, що поведінка скандалу спантеличила не тільки DZIDZIO, а й інших детективів. "А так можна було?",- здивувалася Оля Полякова. А Настя Каменських почала заспокоювати.

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