72-летняя российская певица Алла Пугачева, которая замужем за 45-летним комиком Максимом Галкиным, нередко удивляет внешним видом на своих кадрах после преображения.

Как пишет Politeka.net, внешность Аллы Пугачевой часто обсуждают в сети, поскольку артистка не только сильно похудела, но и явно не раз пользовалась услугами пластического хирурга и уколами красоты. В сети в этот раз показали, как звезда выглядит с аккуратным париком без пушистых локонов.

Обычно в Инстаграм обсуждают именно наряды артистки, поскольку она подбирает костюмы для выхода в свет явно не по возрасту: кружевные платья, кожаные мини-юбки, ботфорты на низком каблуке и другие обтягивающие костюмы.

«Будь способен практиковать эти пять вещей в любых условиях: уравновешенность, щедрость души, искренность, убежденность и добро, и тогда ты узнаешь, что такое хорошая жизнь» - сказано в подписи под кадрами, под которым тоже обсудили внешность Пугачевой.

«Хорошо, что есть фотошоп; А на фото вы просто прекрасны и не важно сколько вам лет, вы целая эпоха, мы живем вашими песнями; Красавица лучшая певица самая любимая певица😍; Счастье украшает лучше всего!; Мудрые слова💐; тебе это не подходит, все наоборот; Уже надоели эти фотошопы с Аллой, а сейчас бабуся уже, о чем речь !😂;Кто это? Неузнаваема. Разве можно так менять маски?».

Отметим, пара Аллы Пугачевой и Максима Галкина вызывает много споров в сети. Одни верят в их искреннюю любовь, другие считают, что их брак фиктивный.

В одном из интервью Максим Галкин признался, что Пугачева думала, что будет для маленьких детей бабушкой.

«Алла готовилась к тому, что для детей она будет бабушкой», - признался комик, добавив, что в итоге она стала самой лучшей мамой из возможных.

Напомним, что Пугачева с новым париком впечатлила видом рядом с дочкой: "Аллочка похожа на...".

А еще Politeka писала, что Пугачева не сдержала эмоций от прикосновения Галкина: "Любая старушенция...".

Также Politeka сообщала, что Пугачева в кожаном мини впечатлила видом, не обошлось без критики: "Похожа на постаревшую Мальвину".