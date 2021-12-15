Алла Пугачева довольно редко появляется на публике, ведь уже не выступает и не поет на сцене. Однако в виде исключения изредка она появляется на шоу, где выступает в компании коллег.

В этот раз она обеспокоила видом в кожаном мини, сапогах и с пышной прической, засветив похудевшую фигуру.

Многие углядели не только то, сколько веса Пугачева сбросила, но и были удивлены ее уставшим видом. Часть аудитории даже назвала печальными попытки некоторых звезд омолодиться за свет пластики или пестрых нарядов.

«Пугачёва выглядит нелепо в этом платюшке😂; Алочка похожа на постаревшую Мальвину😢; Я очень люблю А.Б.,но такое платье на ней в её возрасте смотрится ужасно! Всему своё время!; завидуйте молча ,🤷‍♀️; Мелкая и нелепая, все молодые во круг а в ритм не попадает видно уже со слухом; Алла рулит !👏; Зачем себя ставить в такое смешное положение А.Б.? Первоклашка среди див; Алла Борисовна как Чиполлино… Во даёт».

Поклонники тоже не отстают и любят вспоминать о лучших образах артистки в социальной сети, а также восхищаться ее красавицей-дочерью. Маленькая Елизавета в этот раз порадовала видом рядом с мамой.

«И ничего в мире больше не надо, лишь бы родители были рядом ❤️» - сказано под архивным семейным фото.

Напомним, что Пугачева засветилась в молодежных очках, кадры: "Мадам Брошкина".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева рассказала, собирается ли еще замуж после Галкина: "Есть чем гордиться".

Также Politeka писала, что дети Аллы Пугачевой и Галкина поразили видом в сказочных нарядах: «Как Герда и Кай...».