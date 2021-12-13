Алла Пугачева, которая недавно впечатлила фанатов похудевшей фигурой и моложавым видом, снова удивила внешностью рядом с дочерью.

Алла Пугачева уже давно не выступает на сцене, редко показывает новые кадры в социальной сети и избегает внимания фанатов на улице. Чаще всего новые кадры со звездой публикует сам супруг.

Поклонники тоже не отстают и любят вспоминать о лучших образах артистки в социальной сети, а также восхищаться ее красавицей-дочерью. Маленькая Елизавета в этот раз порадовала видом рядом с мамой.

«И ничего в мире больше не надо, лишь бы родители были рядом ❤️» - сказано под архивным семейным фото.

Поклонники поспешили поддержать пост, не обошлось без слов о пластики на лице Пугачевой:

«Будьте счастливы! ❤; В кино Лиза снимается? актриса врожденная!!!обнимаю !!❤; да чего же забавная девочка!!!👏👏; А такие - чтоб подольше; Милые, красивые🤗❤️Будьте здоровы и счастливы всегда❤️Пусть ангел хранитель оберегает вас🙏; Дай Бог вам здоровья и счастья!!!!; Здесь Аллочка похожа на Л. Максакову. Что делает пластика; кажется хорошо поработала над собой».

Отметим, Максим Галкин и Алла Пугачева живут более двадцати лет вместе, причем пара воспитывает маленьких детей, которые выносила для них суррогатная мать. Из-за того, что пара не желает обсуждать личное, она ведет закрытый образ жизни и не распространяется о своих достижениях.

Причем также Пугачева давно не выступает и избегает внимание прессы на мероприятиях. Недавно Максиму удалось уговорить жену на новое фото и тем самым похвастаться перед коллегами.

Напомним, что Пугачева засветилась в молодежных очках, кадры: "Мадам Брошкина".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева рассказала, собирается ли еще замуж после Галкина: "Есть чем гордиться".

Также Politeka писала, что дети Аллы Пугачевой и Галкина поразили видом в сказочных нарядах: «Как Герда и Кай...».