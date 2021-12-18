Ведущая ТСН на "1+1" Маричка Падалко поделилась теплым воспоминанием из детства, что сильно повлиляло на нее уже во взрослой жизни.

Так, 45-летняя Падалко сделала новый пост у себя в Инстаграм, в котором предстала вместе с детьми, 14-летним сыном Мишей и 11-летней дочкой Катей, передает Politeka.net. Семья позировала у камина с новогодними подарками в руках.

В подписи Падалко рассказала, о чем больше всего мечтала в детстве.

"Моя большая детская мечта сбылась, когда в четыре года на Новый год под елку я получила мишку Мишу – это был талисман Олимпиады-80. До этого я полгода переживала за его судьбу, как он на шариках полетел со стадиона во время церемонии закрытия игр. Родители меня «утешали», что он удачно приземлился – "по телевизору сказали", - поделилась Маричка.

Впечатления от подарка были так незабываемы, что она решила назвать своего первенца Михаилом.

"И много лет спустя он уже сам сидел под елкой как мой лучший подарок в жизни", - добавила Падалко.

Ведущая ТСН рассказала, что для ее сына лучший подарок - это конструктор известной марки, который он каждый раз находит под елочкой.

"Супер! Шикарный набор и идея для подарка. И дочь очень на Вас похожа. ❤️", - прокомментировала пост Марички одна из ее подписчиц.

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