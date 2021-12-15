Звезда 1+1 Маричка Падалко рассказала о том, как распоряжается деньгами, поделившись со своими фанатами в социальных сетях.

Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко является популярной отечественной телеведущей и звездой 1+1. Недавно знаменитость отдыхала с семьей на курорте, но уже вернулась в Украину и продолжила работу. Не забывает Маричка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Маричка была в стильном платье. Падалко улыбалась, демонстрируя образ.

"У меня непростые отношения с деньгами – с одной стороны люблю спонтанные покупки порадовать себя и семью, с другой – никогда себе не могу позволить иметь пустую карточку. Я уже почти пятнадцать лет, когда перестала быть для себя главной, с тех пор как родились дети. Думаю, многие родители имеют схожие ощущения", - написала Маричка.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"У меня такая зарплата, что ничего не остается!", "Остатки - то на путешествие в горы", "Красотка".

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