Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко является популярной отечественной телеведущей и звездой 1+1. Недавно знаменитость отдыхала с семьей на курорте, но уже вернулась в Украину и продолжила работу. Не забывает Маричка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Маричка была в стильном платье. Падалко улыбалась, демонстрируя образ.
"У меня непростые отношения с деньгами – с одной стороны люблю спонтанные покупки порадовать себя и семью, с другой – никогда себе не могу позволить иметь пустую карточку. Я уже почти пятнадцать лет, когда перестала быть для себя главной, с тех пор как родились дети. Думаю, многие родители имеют схожие ощущения", - написала Маричка.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
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