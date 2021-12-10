Ведущая телеканала 1+1 Маричка Падалко показала эффектный новогодний образ, порадовав украинцев видом.
Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко является успешной отечественной телеведущей. Звезда недавно была на отдыхе в Египте вместе с детьми, но уже вернулась и показала роскошный образ для новогоднего интервью, показав фото в Инстаграм.
На фото Маричка была в классном платье с небольшим декольте. Звезда улыбалась, впечатляя видом возле новогодних огней.
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Новый год все ближе)? Как будто вчера 2020-й провожали", - написала Маричка.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Кралечка", "Отдых не добавил кг и см. Вы невероятна", "Ну как можно быть такой красоткой?", "У Марички предновогоднее настроение".
Напомним, звезда 1+1 Маричка Падалко рассказала, как отдохнула за границей впервые за 10 лет
Также Politeka сообщала, что звезда 1+1 Падалко, впервые за 10 лет покинув Украину, предстала в купальнике
А еще Politeka писала, что звезда «1+1» Маричка Падалко ошеломила признанием об отдыхе с детьми