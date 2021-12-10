Ведущая телеканала 1+1 Маричка Падалко показала эффектный новогодний образ, порадовав украинцев видом.

Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко является успешной отечественной телеведущей. Звезда недавно была на отдыхе в Египте вместе с детьми, но уже вернулась и показала роскошный образ для новогоднего интервью, показав фото в Инстаграм.

На фото Маричка была в классном платье с небольшим декольте. Звезда улыбалась, впечатляя видом возле новогодних огней.

"Своровали «дерево» в программы "Твой вечер". Записали новогоднее интервью для сайта ТСН, напланировали новогодние сюжеты.

Новый год все ближе)? Как будто вчера 2020-й провожали", - написала Маричка.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Кралечка", "Отдых не добавил кг и см. Вы невероятна", "Ну как можно быть такой красоткой?", "У Марички предновогоднее настроение".

Напомним, звезда 1+1 Маричка Падалко рассказала, как отдохнула за границей впервые за 10 лет

Также Politeka сообщала, что звезда 1+1 Падалко, впервые за 10 лет покинув Украину, предстала в купальнике

А еще Politeka писала, что звезда «1+1» Маричка Падалко ошеломила признанием об отдыхе с детьми



