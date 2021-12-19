Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Злата Огневич недавно рассказала о своих переживаниях и боли, которую испытывает после расставания. Более того, артистка не выдержала и разрыдалась на камеру, объясняя произошедшее после пост-шоу.

Сейчас у нее постоянно спрашивают: готова ли она к новым отношениям и есть ли шанс, что она начнет встречаться с одним из экс-участников проекта.

«Про новые отношения думаю теперь в ином контексте. Я просто полагаюсь на Вселенную и иду дальше. Я не знаю, с кем я буду в этой жизни. Я не знаю, что будет дальше. Теперь я хочу просто перебывать в нейтральной и богатой среде. Богатой – на события, знакомства, увлечения.

А Вселенская энергетика мне точно подскажет. И в момент этого импульса я ей пообещаю, что буду просто в моменте, в благодарности» - высказалась Огневич.

Мы также писали, что победитель "Холостячки" Андрей Задворный попытался оправдаться за поведение со Златой Огневич. Известно, что мужчина бросил артистку без объяснений прямо на пороге дома и всего через месяц отношений. Причем и на пост-шоу он грубил и даже уходил из зала.

"Нет, не скучаю и никаких теплых чувств не испытываю после просмотра постшоу и потом неких эпизодов в посте, слёзы в Сториз. Да, сейчас меня тоже за это захейтят, но эти слёзы были для того, чтобы вызвать к себе сочувствие. А в меня это полетело как пулей", — признался Андрей Задворный.

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