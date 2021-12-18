Как сообщает Politeka.net, жена британского принца Гарри Меган Маркл неожиданно стала источником слухов о возможном расставании принца Уильяма с его женой Кейт Миддлтон.

В британской прессе не раз циркулировала информация о вероятных изменах принца Уильяма, и это в то время, как для публики эта пара выглядит образцовым семейством. Слухи о возможном разводе никогда не находили подтверждения. Однако, внезапно Меган Маркл проговорилась о возможном разводе Уильяма и Кейт.

Так, в комментарии изданию Daily Express Маркл, якобы обнародовала информацию о разводе Кейт и Уильяма. По словам Меган, их расставание уже на за горами. "Нужно только чуть подождать", – отметила герцогиня.

Поговаривают, что таким образом Меган вроде как решила отомстить Кейт Миддлтон за недостаточное дружелюбие, когда они с принцем Гарри жили в Британии. Также ходят слухи, что герцогиня Сассекская долгое время "отдувалась" за Кейт и ее семью. Мол, Маркл прямо бросали на "съедение папарацци", чтобы отвлечь общественное внимание от проблем в отношениях Кейт и Уильяма.

Напомним, Меган Маркл поймали на наглом обмане о своем возрасте, скандальные подробности: "ей далеко не 40".

Как сообщала Politeka, В словах Кейт Миддлтон нашли "тайное послание" принцу Гарри и его жене: "Отдалившись друг от друга...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри удивили планами на первый праздник дочери: "А как же королева Елизавета?".