Снежанна Бабкина - жена и менеджер украинского популярного исполнителя Сергея Бабкина, который прославился благодаря своей работе в группе "5'Nizza". Также, жена Бабкина проявила себя как успешный блогер на просторах сети Инстаграм, где делится жизненными советами с украинками. Об этом сообщает Politeka.net.
Так, на этот раз жена Бабкина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Снежана Бабкина показала, как кардинально решила изменить свой образ. Обычно, жена артиста делает себе каре и красит волосы в темный цвет. Однако, на этот раз Снежана Бабкина решила разбавить свой образ и нарастить синие пряди.
"Раскрываем все секреты. Такое важное обновление перед Новым годом", — рассказала Снежана Бабкина.
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Реакций и комментариев нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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