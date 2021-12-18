Илона Гвоздева с пяти лет занимается танцами, пишет Politeka.net. За долгое время работы у артистки выработалась идеальная осанка, а ее ноги стали подкаченными, благодаря чему звезда может себе позволить платье любой длины.
В новом видео в Инстаграм танцовщица предстала в мини, которое переливалось на свету, а большие вырезы впереди и сзади добавляли "перчинки" образу.
Илона Гвоздева покрутилась перед камерой.
"Фея Красоты и невероятный дизайнер", - сделала она подпись, посвященную автору дизайна платья.
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За семь часов публикация собрала более 3000 просмотров и много комментариев:
"Платье шикарное просто 🔥🔥", "Обалденное платье! Мне тоже такая надо 🔥❤️", "Как приятно! Проснутся утром, а субботу и увидеть такую красоту в ленте! Спасибо солнышко! Пусть это платье приносит тебе только удачу и успех! ❤️", "Кайф!!!🔥🔥🔥 платье нужно еще уметь носить и подать ...😍😍😍", "та что там платье)))) ноги🔥🔥🔥", "Какие ноги❤️", "Вау, Илона я тебя обожаю, платье класс 😍🔥❤️".
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