Как сообщает Politeka.net, 49-летний шеф Эктор Хименес-Браво порадовал фолловеров новыми фото, сделанными во время отдыха на Мальдивах. Эффектные кадры он обнародовал в своем Instagram.
Эктор запечатлен на фоне лазурного океана - мужчина стоит, засунув руки в карманы и задумчиво глядя в сторону. Знаменитый шеф позирует в наряде белого цвета с необычным принтом, демонстрируя подтянутую фигуру.
В подписи к фото он признался, что любит климат в Украине, ведь здесь можно увидеть лето, осень, весну и зиму со снегом. Такого в его родной Колумбии не увидишь - там снег - это настоящее чудо. В Украину пришли небольшие морозы, которые немного приморозили Эктора Хименеса-Браво.
"Сейчас как-то с непривычки замерз. Я один такой?) Теперь теплый свитер с оленями — мой любимый. Сейчас бы на гидроплане добираться до острова, слушать, как тебя встречают под барабаны Боду Беру, и оттуда сразу на пляж - наслаждаться лагуной. Прекрасное время ", - признался Эктор и вспомнил отдых на Мальдивах.
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Пользователи сети засыпали его комплиментами и отметили, что встречать новогодние праздники в теплых краях очень здорово: "С радостью жила бы там, где всегда тепло", "Люблю яркие гирлянды и разноцветную мишуру..сказочную музыку... карусели и согревающий глинтвейн", "Красивые фото просто супер".
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" пожаловался на сильную усталость, еле открывая глаза.
Как Politeka сообщала, что Хименес-Браво в элегантном костюме тройке поделился счастливым событием в жизни.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из «Мастер Шеф» признался, как чувствовал себя после переезд.