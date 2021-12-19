Судья популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво чувствует себя, как дома в Украине, но не отказывает себе в отпуске за границей.

Как сообщает Politeka.net, 49-летний шеф Эктор Хименес-Браво порадовал фолловеров новыми фото, сделанными во время отдыха на Мальдивах. Эффектные кадры он обнародовал в своем Instagram.

Эктор запечатлен на фоне лазурного океана - мужчина стоит, засунув руки в карманы и задумчиво глядя в сторону. Знаменитый шеф позирует в наряде белого цвета с необычным принтом, демонстрируя подтянутую фигуру.

В подписи к фото он признался, что любит климат в Украине, ведь здесь можно увидеть лето, осень, весну и зиму со снегом. Такого в его родной Колумбии не увидишь - там снег - это настоящее чудо. В Украину пришли небольшие морозы, которые немного приморозили Эктора Хименеса-Браво.

"Сейчас как-то с непривычки замерз. Я один такой?) Теперь теплый свитер с оленями — мой любимый. Сейчас бы на гидроплане добираться до острова, слушать, как тебя встречают под барабаны Боду Беру, и оттуда сразу на пляж - наслаждаться лагуной. Прекрасное время ", - признался Эктор и вспомнил отдых на Мальдивах.

Пользователи сети засыпали его комплиментами и отметили, что встречать новогодние праздники в теплых краях очень здорово: "С радостью жила бы там, где всегда тепло", "Люблю яркие гирлянды и разноцветную мишуру..сказочную музыку... карусели и согревающий глинтвейн", "Красивые фото просто супер".

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" пожаловался на сильную усталость, еле открывая глаза.

Как Politeka сообщала, что Хименес-Браво в элегантном костюме тройке поделился счастливым событием в жизни.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из «Мастер Шеф» признался, как чувствовал себя после переезд.