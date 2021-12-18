Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о том, как ему приходится нелегко из-за сложного рабочего графика.

Эктор Хименес-Браво - шеф-повар колумбийского происхождения, который заработал большую популярность в Украине, сообщает Politeka.net. Только на Инстаграм звезды подписаны один миллион пользователей Сети, с которыми он регулярно делится самым интересным о жизни.

Одни из недавних сторис шоумен записывал в ванной, не прикрыв свои бицепсы. Судья проекта только недавно проснулся, поставив время: "7.03".

"Доброе утро, друзья! С самого утра уже работаю", - написал заспанный ресторатор, еле открывая глаза

"Я только проснулся, очень рано - в семь утра. Команда уже на первом этаже, и ждала меня на съемки сегодня, фотосессия и работа. И сегодня суббота, а у меня нет выходного, я честно очень устал. Были очень-очень длинные съемки... но нужно работать", - пожаловался Эктор Хименес-Браво.

Позже шоумен показал подготовку к съемкам у себя дома. На него наносили грим: "Меня сегодня тоже украшают!", - написал шеф-повар, поблагодарив гримера, который сейчас работает с ним на всех проектах.

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