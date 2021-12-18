Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является популярным канадским и украинским ресторатором, а также звездой шоу "Мастер Шеф". Также знаменитость ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Эктор был в костюме тройке. Звезда решил похвастаться, что его пригласили на премию "гордость Тернополя".
"Меня пригласили на гордость Тернополя", - написал Хименес-Браво.
После этого Эктор стоял у фотозоны вместе с девушкой.
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"Очень крутая атмосфера! Я очень рад присутствовать на этой премии", - написал звезда.
На следующем сторис Эктор снимал себя крупным планом и показывал жест, что нужно "тише".
"Одним словом кайф", - подписал сторис ресторатор.
А на еще одном сторис Эктора сняли, когда он выступал на сцене и рассказывал об Украине.
"Словили, пока говорил про Украину", - написал Хименес-Браво.
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