Эктор Хименес-Браво, который является судьей "Мастер Шеф", показал себя в стильном костюме и поделился событием.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является популярным канадским и украинским ресторатором, а также звездой шоу "Мастер Шеф". Также знаменитость ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Эктор был в костюме тройке. Звезда решил похвастаться, что его пригласили на премию "гордость Тернополя".

"Меня пригласили на гордость Тернополя", - написал Хименес-Браво.

После этого Эктор стоял у фотозоны вместе с девушкой.

"Очень крутая атмосфера! Я очень рад присутствовать на этой премии", - написал звезда.

На следующем сторис Эктор снимал себя крупным планом и показывал жест, что нужно "тише".

"Одним словом кайф", - подписал сторис ресторатор.

А на еще одном сторис Эктора сняли, когда он выступал на сцене и рассказывал об Украине.

"Словили, пока говорил про Украину", - написал Хименес-Браво.

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