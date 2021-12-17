Известный артист Андрей Данилко, который выступает в образе "Верки Сердючки", выдал причину из-за которой ему пришлось отменить новогодний концерт.

Как передает Politeka.net, Андрей Данилко (Верка Сердючка) является известным певцом и композитором. Он прославился благодаря своему комическому таланту в начале 1990-ых. В 1996-ом году он начал музыкальную карьеру с продюсером Юрием Никитиным.

Так, на этот раз Андрей Данилко рассказал телеканалу "Україна", что прошлый Новый год ему пришлось отметить дома. Они с рабочей группой должны были выступать в Арабских Эмиратах. Однако, перед вылетом они с его напарницей Инной Белоконь потеряли обоняние.

"Все уже шло к этому, я заканчивал работу в Киеве, и здесь мы с Инной понимаем, что потеряли обоняние и вкус", — признался Андрей Данилко.

Посреди ночи они отправились делать тест и с ними произошла необычная история.

"Мы в три часа ночи поехали делать тесты. Там девочки еще попросили сфотографироваться с нами. А я говорю: "Ну как? Вы хотите фотографироваться с палочкой в носу?" Мы все посмеялись. Сфотографировались. Но да, в итоге мы заболели, и выступление пришлось отменить, — рассказал Андрей Данилко.

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