Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Анна Тринчер опубликовала на странице в TikTok забавное видео своих развлечений с женихом Александром Волошиным. Как видно, ролик был снят в домашней обстановке, похоже, это новая съемная квартира, в которой теперь вместе живут влюбленные.

В ролике Анна лежит на полу и делает упражнения, в то время, как ее парень сидит на диване рядом. Девушка решила пошалить и начала демонстрировать перед возлюбленным соблазнительные позы с широко расставленными ногами. В момент, когда певица легла на спину и сделала ногами "рогатку", Александр сорвался с места, стал перед ней и сделал движение, как будто ныряет в нее.

Надо сказать, что выглядит это видео весьма странно, но забавно. В подписи к ролику Тринчер написала: "Смотри на реакцию моего парня".

@annatrincher

СМОТРИ НА РЕАКЦИЮ МОЕГО ПАРНЯ😂❤️ #foryou

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