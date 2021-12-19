Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Анна Тринчер опубликовала на странице в TikTok забавное видео своих развлечений с женихом Александром Волошиным. Как видно, ролик был снят в домашней обстановке, похоже, это новая съемная квартира, в которой теперь вместе живут влюбленные.

В ролике Анна лежит на полу и делает упражнения, в то время, как ее парень сидит на диване рядом. Девушка решила пошалить и начала демонстрировать перед возлюбленным соблазнительные позы с широко расставленными ногами. В момент, когда певица легла на спину и сделала ногами "рогатку", Александр сорвался с места, стал перед ней и сделал движение, как будто ныряет в нее.

Надо сказать, что выглядит это видео весьма странно, но забавно. В подписи к ролику Тринчер написала: "Смотри на реакцию моего парня".

Напомним, Тринчер в неприличном наряде хвастнула престижной наградой на красной дорожке: "Кто заметил следы от…"

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер, объявившая о помолвке, удивила требованиями к жениху: "Мистер Волошин, а можно...".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер и Волошин показали квартиру, за которую платят $2 тысячи в месяц: "Зачем понтоваться".