Известная украинская певица Анастасия Приходько растит с мужем троих детей - певица с головой окунулась в заботу о своих маленьких детях.

Как сообщает Politeka.net, певица и судья "Співають всі" Анастасия Приходько посвящает все свободное время своим детям, а личными кадрами регулярно делится со своими поклонниками. Одно из таких фото артистка как раз и опубликовала в Instagram.

На фото Анастасия Приходько предстала в классическом кэжуал наряде: светлых джинсах и черной майке. Волосы она оставила распущенными и сделала на лице легкий макияж. Звездная мама мило позировала с дочерью Наной, сыном Гордеем и младшеньким Лукой, нежно улыбаясь. Дети очень на нее похожи.

"Со Святым Николаем от всей нашей большой семьи!

Пусть Николайчик принесет счастье, веселье и тепло в каждый дом. Вкусных подарков и обнимашек" - поделилась Приходько, поздравив украинцев с Днем святого Николая.



Фото вызвали бурные эмоции. Умиленные подписчики певицы засыпали ее душевными отзывами и пожеланиями в комментариях.

"И вас также, здоровья вам крепкого и вашей семье, деточкам", "И вас с праздником", "Большая семья - это невероятно классно", "Какие симпатюли все", - писали пользователи сети.

Напомним, судья "Співають всі" Приходько забавно потроллила Соседова из "Х-Фактор".

Как сообщала Politeka, Приходько разоткровенничалась о непристойных предложениях, которые получает.

Также Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько честно рассказала о ссорах с мужем.