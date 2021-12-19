Как сообщает Politeka.net, певица и судья "Співають всі" Анастасия Приходько посвящает все свободное время своим детям, а личными кадрами регулярно делится со своими поклонниками. Одно из таких фото артистка как раз и опубликовала в Instagram.
На фото Анастасия Приходько предстала в классическом кэжуал наряде: светлых джинсах и черной майке. Волосы она оставила распущенными и сделала на лице легкий макияж. Звездная мама мило позировала с дочерью Наной, сыном Гордеем и младшеньким Лукой, нежно улыбаясь. Дети очень на нее похожи.
"Со Святым Николаем от всей нашей большой семьи!
Пусть Николайчик принесет счастье, веселье и тепло в каждый дом. Вкусных подарков и обнимашек" - поделилась Приходько, поздравив украинцев с Днем святого Николая.
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Фото вызвали бурные эмоции. Умиленные подписчики певицы засыпали ее душевными отзывами и пожеланиями в комментариях.
"И вас также, здоровья вам крепкого и вашей семье, деточкам", "И вас с праздником", "Большая семья - это невероятно классно", "Какие симпатюли все", - писали пользователи сети.
Напомним, судья "Співають всі" Приходько забавно потроллила Соседова из "Х-Фактор".
Как сообщала Politeka, Приходько разоткровенничалась о непристойных предложениях, которые получает.
Также Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько честно рассказала о ссорах с мужем.