Как пишет Politeka.net, у себя Instagram Злата Огневич разместила кадры эффектной фотосессии, а также рассказал о планах на будущее.
«Итоги года буду подводить позже. Но скажу, что это самый крутой и удивительный год! Дальше- только больше, лучше, интересней 🙌🏾 Как же меня радует завершение МОЕГО года )))
Сегодня так много хорошего настроения, что ХОЧУ с Вами поделиться 💥 Ловите!», - написала Злата Огневич.
На снимках Злата выглядела стильной и счастливой. Она нарядилась в шикарный черный костюм, состоящий из комбинезона и жакета. Свой образ она соединила с изящными украшениями в виде сережек и цепочки, а также укладкой с волнистыми волосами.
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Поклонники восхитились нарядным видом "Холостячки-2". Об этом они пишут ей в комментариях.
"Злата , Ты прекрасна , как лучик солнца",
"Нереальная",
"Фантастически красивая",
"Да год был интересный🙌", - пишут в сети.
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