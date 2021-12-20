Певица и главная героиня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич, который не удалось построить долгосрочные отношения после проекта, всё равно считает уходящий год, одним их самых удачных в ее жизни.

Как пишет Politeka.net, у себя Instagram Злата Огневич разместила кадры эффектной фотосессии, а также рассказал о планах на будущее.

«Итоги года буду подводить позже. Но скажу, что это самый крутой и удивительный год! Дальше- только больше, лучше, интересней 🙌🏾 Как же меня радует завершение МОЕГО года )))

Сегодня так много хорошего настроения, что ХОЧУ с Вами поделиться 💥 Ловите!», - написала Злата Огневич.

На снимках Злата выглядела стильной и счастливой. Она нарядилась в шикарный черный костюм, состоящий из комбинезона и жакета. Свой образ она соединила с изящными украшениями в виде сережек и цепочки, а также укладкой с волнистыми волосами.

Поклонники восхитились нарядным видом "Холостячки-2". Об этом они пишут ей в комментариях.

"Злата , Ты прекрасна , как лучик солнца",

"Нереальная",

"Фантастически красивая",

"Да год был интересный🙌", - пишут в сети.

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