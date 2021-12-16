Украинская певица Злата Огневич, которая была героиней "Холостячки-2", решила рассказать, что пережила период после расставания с Андреем Задворным.

Злата Огневич была героиней шоу "Холостячка-2", где выбрала бизнесмена Андрея Задворного, передает Politeka.net. К сожалению, пара пробыла вместе всего 1,5 месяца, после чего бывший участник ушел от звезды.

На пост-шоу Задворный рассказал, что у него внезапно пропали чувства к Злате Огневич. Для последней это откровение стало большим ударом.

В новом выпуске программы "Неймовірна правда про зірок" звезда решила рассказать, как пережила сложный период. Об этом говорится в анонсе программы, обнародованном в официальной Инстаграм-группе телеканала. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"О сильной депрессии, сеансах с психотерапевтом и новых чувствах. Макс и Злата вместе?😲", - говорится в сообщении.

Пользователи Сети настороженно восприняли новое видео, ведь их много раз обманывали с помощью монтажа, но были и другие комментарии:

"Очередной монтаж👏", "Не верююююю. Анонс👎👎👎", "Шифровались потому, что гуляли, общались как друзья. СТБ как обычно создает интригующие анонсы)", "Самый провальный сезон!! Все закончилось даже не начавшись", "Не вместе. Уверена на все 💯", "Очередной 🤡 цирк и два клоуна 😂😂😂", "Как уже надоело".

Напомним, Злата Огневич в эффектном образе с красной помадой заговорила о новом этапе жизни

А еще Politeka писала, что Максим Тарапата после неудачи с "Холостячкой" Огневич обратися к публике

Также Politeka сообщала, что Задворный из «Холостячки» после расставания с Огневич обратился к поклонникам