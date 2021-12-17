Ведущий первого и второго сезонов шоу "Холостячка" поделился фотографией со Златой Огневич и Ксенией Мишиной и спросил поклонников, кого они хотят видеть в третьем сезоне.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram ведущий Григорий Решетник опубликовал фото, где позировал вместе с героинями первых двух сезонов шоу "Холостячка" Ксенией Мишиной и Златой Огневич и заговорил о третьем сезоне шоу.

"Вот стою я с двумя главными Холостячками страны и понимаю, что пора готовиться к 3-му сезону 💃🏻

Поэтому прошу ответить-ждете ли вы новый сезон и кто должен быть следующей Холостячкой??",- написал Григорий Решетник.

В комментариях поклонники написали свое мнение о целесообразности третьего сезона и о главной героине. Большинство в роли третьей "Холостячки" хочет видеть известную телеведущую Лесю Никитюк, но были и такие, кто писал за Тину Кароль и Дашу Астафьеву.

"Леся Никитюк ❤️ ", "Леся Никитюк", " Леся❤", "Интересно было бы увидеть Анну Олицкую", "Леся Никитюк 😍🔥 ", "Тина Кароль", "Это должна быть интересная, харизматичная личность. С восторгом смотрела 1 сезон и совсем не смотрела 2. Героиня не моя фаворитка! Никого не хочу обижать. Высказала свои предпочтения и все!", "Даша Астафьева 🔥🔥❤️ ", "Жду 😍 Никитюк или Астафьева", "Тину Кароль уже пора давно отправить на холостячку, а то засиделась 😂 ", " Леську давайте) хоть поржем от души)))", - написали в сети.

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