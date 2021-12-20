19 декабря Украина отмечает День святого Николая - как признался судья популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво он узнал о нем лишь недавно.

Как сообщает Politeka.net, ресторатор Эктор Хименес-Браво уже много лет строит карьеру в Украине, но не все традиции нашей страны он изучил. Его бывшая девушка удивила его подарком, который спрятала под подушкой 19 декабря.

Эктор Хименес-Браво рассказал, что с одним из любимых праздников детей познакомился через пару лет, после приезда в Украину. Он спал и вдруг почувствовал, что кто-то наблюдал за ним — открыл глаза, а на него уже минут 10 как смотрела тогдашняя девушка.

"Она говорит: – А что тебе Миколайчик принёс?). – Что?)) — я все лежу в недоумении. – Эктор, загляни под подушку, — она поняла, что или туплю, или не проснулся. А я был просто не в курсе", — вспомнил Эктор Хименес-Браво.

С таким же недоуменным лицом из-под подушки он достал пару новогодних носков, киндер и альбом для рисования с карандашами. У нее было прекрасное чувство юмора, которое нравилось Эктору Хименесу-Браво. Также шеф-повар оставил теплое поздравление для украинцев и показал новогодний снимок со своей любимой мамой.

Пользователи сети в комментариях присоединились к поздравлением: "Вам поклон,за такие теплые отношения с мамой", "Какая красота, тоже туда хочу", "Какой Эктор молодец так хорошо заботиться о своей маме".

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" пожаловался на сильную усталость, еле открывая глаза.

Как Politeka сообщала, что Хименес-Браво в элегантном костюме тройке поделился счастливым событием в жизни.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из «Мастер Шеф» признался, как чувствовал себя после переезд.