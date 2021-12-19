Как пишет Politeka.net, 34-летняя телеведущая давно славиться безупречным стилем и отменным чувством юмора.
И новая публикация, которую Леся Никитюк разместила у себя в Инстаграм в День Святого Николая, стала тому подтверждением.
Леся примерила белое шерстяное платье по фигуре с широким декольте и смелым вырезом на бедре. На ноги она надела забавные носки с оленем. Локацией для снимка стал рождественский камин. Также в кадре был замечен Лесин домашний любимец по кличке Рафик.
Леся Никитюк поздравила поклонников с праздником и в шутливой форме рассказала, что нашла под подушкой.
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"А я под подушкой нашла ноги..а вы?😁 С праздником❤️", - написала она.
Отметим, что песик породы вест-хайленд-уайт-терьер живет с Лесей Никитюк уже три года. Она даже создала любимцу отдельный аккаунт в Instagram, где за ним следит более 40 тыс человек, и ласково называет его меценатом, потому что он стал "лицом" собачьего корма.
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