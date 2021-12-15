Відома українська ведуча Леся Нікітюк в ефектному блискучому вбранні розповіла про власну передноворічну традицію, яку придумала сама.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона вирішила розповісти, чим займається за кілька тижнів до Нового року.

"Дорогі підписники і просто гості моєї сторінки! У передноворічний час, за традицією, яку я сама собі придумала, роблю добрі справи і приношу максимальну користь людям!", - похвалилася Нікітюк.

Ведуча вирішила допомогти молодим стартаперам, запропонувавши їм можливість безкоштовно познайомити людей зі своїм товаром в її Instagram.

Цей пост Нікітюк супроводила своїми ефектними фото. На них ведуча позувала в довгій чорній сукні з тканини, розшитої паєтками. Розріз на спідниці до самого стегна надав образу ведучої особливого лиску.

Шанувальники Лесі бурхливо відреагували на її пост.

"пишаюся що є така добра Леся!)) дай бог здоров'я і любові", "яка ж Ви красуня! Богиня", "Леся, та Ви прямо зірка гламуру, шампанське греть?", "Подруга Бонда", "Леся-кішка", "Лесюня, нижнє декольте", - пишуть люди.

Нагадаємо, Нікітюк після кільця за 1,5 млн гривень змусила українців пускати слинки на чорну ікру.

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