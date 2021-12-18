Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно повернулася з чергової відпустки, вирушила додому і тепер проводить багато часу з близькими.

Як повідомляє Politeka.net, українська телезірка і блогерша Леся Нікітюк показує на своїй сторінці в Instagram кожен день найрізноманітніші моменти з життя. Причому посколкьу артистка не боїться пожартувати над собою, вона також показує і комічні, незручні випадки зі своїх буднів.

Цього разу телеведуча вирішила продемонструвати силу природної краси. Тож Никитюк показала поблизу перед камерою, як виглядає вранці без фільтрів і безлічі косметики.

Також артистка підсунулася до об'єктиву ближче, щоб показати, наскільки добре сидить на ній біла майка і міні-шорти, а сам образ хоч і домашній, але все одно привабливий.

Раньше Леся поділися в своєму Instagram яскравими кадрами в розкішному вечірньому образі, і в черговий раз довела, що вона та ще модниця.

На знімках Леся позує в ефектному темному платті з блискітками від відомого бренду, який, судячи з даних офіційного сайту, обійшовся їй в 555 доларів (близько 15 тисяч гривень). Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і довгі ноги зірки. Свій образ вона доповнила стильними замшевими туфельками на шпильці.

Нагадавши, Нікітюк у сукні з розрізом до стегна розповіла, як готується до Нового року: "Нижнє декольте залік".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк після кільця за 1,5 млн гривень змусила українців пускати слинки на чорну ікру: "я випендрююся".

Також Politeka писала, що Нікітюк на островах в Атлантичному океані спробувала найдорожчі морепродукти: "знаєте, що це?".