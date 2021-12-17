Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху?" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк позує на камеру в стильному сірому костюмі, який підкреслює ідеальну фігуру ведучої і її довгі ноги (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Сама Бейонс хоче, щоб я була стильною" — - підписала фото Леся Нікітюк.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото Лесі Никитюк: "Ну раз хоче-будь", "Вау! Шикарний костюм", "Відмінний стиль, вам дуже до лиця!", "Цей стиль заборонено ще комусь носити, тому що на вас це неперевершено", "Леся, ці костюми сидять на тобі крутіше, ніж на Бейонс! Тільки їй не кажи".

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