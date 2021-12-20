Как пишет Politeka.net, на выходных Леся Никитюк поехала в Хмельницкий, к родителям. Там знаменитость отметила День Святого Николая и провела время в кругу семьи. Никитюк не забыла привезти подарки своим племянницам, а также захватила с собой домашнего любимца – собачку Рафика, которого она не могла оставить дома одного.

В своих Stories Instagram Никитюк показала свой лук, на ней было надето белое платье по фигуре со смелым декольте, которое подчеркивало пышный бюст красотки.

На одном из кадров Леся засветила, как племянница Аня поблагодарила свою знаменитую тетку, нежно поцеловав ее в щеку. Телеведущая обольстительно попозировала рядом с девочкой.

Ранее Politeka писала, что Леся Никитюк похвасталась брендовой одеждой своего "мецената"

Напомним, что Никитюк поразила луком как у известной певицы: "На тебе круче, чем на Бейонсе".

А еще Politeka сообщала, что Никитюк в платье с разрезом до бедра рассказала, как готовится к Новому году: "Нижнее декольте зачет".