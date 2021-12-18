Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с Сергеем Притулой ведет шоу "Кто сверху?" на Новом канале, в своем Instagram часто показывает поклонникам своего домашнего любимца Рафика.
На этот раз Никитюк показала пса, которого одела в собачью жилетку серебристого цвета от известного бренда.
"Рафик-джан заснул в любимой новенькой жилетке от Louis Vuitton", - сказала телеведущая.
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Песик породы вест-хайленд-уайт-терьер живет с Лесей уже три года. Она даже создала любимцу отдельный аккаунт в Instagram, где за ним следит более 40 тыс человек, и ласково называет его меценатом, потому что он стал "лицом" собачьего корма. Никитюк рассказала, что песик будет развозить корм по приютам, и тем самым зарабатывать деньги сам.
Ранее Politeka писала, что Никитюк в маленькой пижаме похвасталась силой природной красоты без фильтров: кадры.
Напомним, что Никитюк поразила луком как у известной певицы: "На тебе круче, чем на Бейонсе".
А еще Politeka сообщала, что Никитюк в платье с разрезом до бедра рассказала, как готовится к Новому году: "Нижнее декольте зачет".