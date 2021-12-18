Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, во что одевает своего пса Рафика, с которым живет уже три года, и показала фото любимца.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с Сергеем Притулой ведет шоу "Кто сверху?" на Новом канале, в своем Instagram часто показывает поклонникам своего домашнего любимца Рафика.

На этот раз Никитюк показала пса, которого одела в собачью жилетку серебристого цвета от известного бренда.

"Рафик-джан заснул в любимой новенькой жилетке от Louis Vuitton", - сказала телеведущая.

Песик породы вест-хайленд-уайт-терьер живет с Лесей уже три года. Она даже создала любимцу отдельный аккаунт в Instagram, где за ним следит более 40 тыс человек, и ласково называет его меценатом, потому что он стал "лицом" собачьего корма. Никитюк рассказала, что песик будет развозить корм по приютам, и тем самым зарабатывать деньги сам.

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