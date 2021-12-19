Как пишет Politeka.net, после того, как украинская саблистка и олимпийская чемпионка Ольга Харлан оказалась одной из участниц проекта «Танці с зірками», она стала очень популярной в соцсетях.
Ольга Харлан в паре с Дмитрием Дикусаром дошла до финала, где проиграла по решению зрительского и судейского голосования. Они заняли второе место.
Теперь спортсменка регулярно делится фотографиями со своей растущей аудиторией в Instagram.
Ольга Харлан со своим женихом-спортсменом Луиджи Самелье решили улететь в Нью-Йорк, чтобы отпраздновать рождественские праздники в особой атмосфере.
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На снимке Ольга показала свою романтическую прогулку по Манхэттену.
Влюбленные нежно обнялись на фоне знаменитого нью-йоркского моста.
Отметим, что жених Ольги Харлан является итальянским фехтовальщиком, трехкратным чемпионом Европы и олимпийским медалистом.
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