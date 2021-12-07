Известная украинская чемпионка по фехтованию и участница "Танців з зірками" Ольга Харлан рассказала, на какие деньги живет.

Ольга Харлан является известной спортсменкой. Она прославилась благодаря своей победе на Олимпиаде в Пекине в 2008-ом году, где она принесла золото для Украины в фехтовании. Сейчас она продолжает свою спортивную карьеру. Как передает Politeka.net, девушка стала участницей шоу "Танці з зірками", а её партнером по проекту стал Дмитрий Дикусар.

Так, на этот раз Ольга Харлан пришла на интервью к DOROTYE, там она поделилась с ведущей фактами из своей жизни. Спортсменка рассказала, что она не получает заработную плату каждый месяц. На кадрах Ольга Харлан рассказала, на что живет спортсмен в Украине.

"У меня 10 соревнований в год. 8 по кубкам мира и гран-при, Чемпионат мира и Европы. В год Олимпиады у нас нет Чемпионата мира. Если я выигрываю турнир, то я не получаю ничего. У нас министерство спорта есть, которое платит зарплату, есть президентская стипендия за чемпионаты мира. Есть премиальные за кубки мира по результаты всего года тебе там платит какую-то сумму министерство спорта", — поведала Ольга Харлан.

"Слава богу, что у меня есть партнеры, которые со мной сотрудничают. Это сотрудничество по контракту с Red Bull, Nike, Barbie", — рассказала спортсменка.

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