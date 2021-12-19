Украинская певица Камалия Захур, которую называют самой богатой артисткой Украины из-за ее мужа-миллиардера, показала, как ей удается поддерживать отменную форму.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 44-летняя Камалия опубликовала видео с необычной тренировки. Артистка вместе со своим тренером прыгала в необычных прыгучих ботинках.

«Ответочка для тех, кто думает, что я не хожу в зал и не занимаюсь спортом) А ну-ка, давайте попробуйте так попрыгать и потанцевать с ботинками весом каждый по 3,5 кг.!», - обратилась Камалия к недоброжелателям.

В комментариях ей оставили массу теплых отзывов.

«Умничка!», «Да, вы – молодец. Это огромный труд. Знаю лично!», «Красотка, молодец», «Молодчинка», «Любуюсь, и по доброму восхищаюсь, браво», «Супер-женщина», «Класс. Молодец так и надо!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на выступления и светские выходы Камалия всегда выбирает приталенные эффектные наряды. Красотка обладает прелестными формами. И как оказалось, много работает над тем, чтобы выглядеть превосходно.

Напомним, что Камалия Захур засветила новогодние декорации своего роскошного дома: "Елка роскошная".

Как сообщала Politeka, Камалия Захур удивила дефиле в эффектном платье: «Бриллиант».

Также Politeka писала, что Камалия Захур призналась, из-за чего проспала до трех часов дня: "Еле проснулась".