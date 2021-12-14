Найбагатша співачка України Камалія, яка нещодавно записала новорічну пісню, вразила яскравим образом на зйомках новорічних програм.

Як передає Politeka.net, 44-річна Камалія вразила формами в обтягуючій яскравій сукні, яку вона приготувала для зйомок. Вона прогулялася по коридору, виляючи стегнами і хвастаючись відмінною фігуркою. Сукня з розрізом до стегна відкрила стрункі ніжки артистки, а красиві рукава надали образу новорічного шарму.

"Готуємося до Нового року на @m1ukraine", - підписала відео зірка.

У коментарях ефектній блондинці залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без колючих зауважень.

"Щось не виходить", "Красуня", «вогонь», "Діамант", "Звичайно, фігура Камалії космос, ні в однієї артистки немає такої!", "Виглядаєте чудово", "Така гарна і чарівна", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Камалію називають однією з найбагатших співачок України через те, що з 2003 року вона одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром. Чоловік всіляко підтримує кар'єру зіркової дружини.

Нагадаємо, що Камалія кардинально змінила імідж, красуню не впізнати:"починаємо наш політ".

Як повідомляла Politeka, Камалія зізналася, через що проспала практично цілий день: "ледве прокинулася".

Також Politeka писала, що Камалія показала новорічні декорації:"Ялинка розкішна".