Известная украинская балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась яркими кадрами с отдыха на горнолыжном курорте, куда она отправилась с мужем.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Екатерина Кухар показала необычные развлечения, на которые они решились с Александром Стояновым.

«Вы когда-нибудь катались на сноумобиле? Если нет, но планируете, вот вам несколько советов как подготовиться к этому незабываемому путешествию. При выборе мобиля самый удачный вариант — это мобиль с подогревом ручек и сиденья. Стекло должно быть такой высоты, чтобы не закрывало вам обзор», - отметила Кухар.

По ее словам, шлем необходимо выбирать полностью закрытый со стеклом, если вы не хотите замерзнуть.



«На руки — самые теплые варежки, какие только могла бы связать ваша бабушка или горнолыжные. И да, термобелье тоже пригодится. Ну и сапоги для пешего пересечения Антарктиды будут кстати. Кататься вы будете от двух до четырёх часов, смена климата у лица будет частой, поэтому, бумажные платочки лучше кинуть в карман и бальзам для губ, чтобы не обветрились на скорости!», - добавила Кухар.

Напомним, что Екатерина Кухар рассказала, почему Дикусар не выиграл на "Танцях з зірками": "Если вы...".

Как сообщала Politeka, Кухар рассказала о семейной традиции, ради которой летает за океан.

Также Politeka писала, что Кухар поплатилась за "двойку" Оле Поляковой на танцевальном шоу.