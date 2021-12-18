Як пише Politeka.net, у своєму Instagram 39-річна українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар, яка полетіла до США, розповіла шанувальникам про новорічну традицію їхньої сім’ї.
"Кожен раз, приїжджаючи в Сієтл, ми на вихідні відправляємося в Leavenworth. Це наша традиція", - написала Катерина Кухар.
Також артистка балету зазначила, що красиве відео, яке вона опублікувала в сторіс було зроблено 23 грудня 2017 та сказала, що цього року вони знову шукатимуть Санта Клауса.
"І завтра ми знову відправимося на пошуки Санта Клауса. А зараз – спати", - розповіла Катерина Кухар.
Софія Ротару відразу після "Пісні року" в Москві з'явилася на Новорічному кварталі: "Таке почуття..."
Середній розмір пенсій в Україні змінився, в Кабміні озвучили подробиці: "Збільшилася майже до..."
Влад Яма живе в красивому будинку під Києвом, як він виглядає всередині: кухня-їдальня і дерев'яні стелі
Тоня Матвієнко розповіла, що сталося між мамою і батьком, якого вигнали з дому: "Це ж нормально"
Українець безжально розправлявся з дружинами, спливли деталі нової трагедії: "побив під час..."
Нагадаємо, що прима-балерина увійшла до рейтингу найвпливовіших людей України за версією журналу "Фокус".
Рaніше Politeka писала, що "Наверталися сльози": Кухар поплатилася за "двійку" Олі Поляковій на "Танцях з зірками".
Нагадаємо, що Кухар розкрила, чому Дікусару не дістався кубок "Танців з зірками": "Якщо ви уважно подивитеся...".
А ще Politeka повідомляла, що Катерина Кухар розповіла, як відчула себе героїнею фільму "Один вдома": "Не могла знайти собі місце".