Як повідомляє Politeka.net, українська прима-балерина Катерина Кухар розповіла, що жорстко поплатилася за низьку оцінку, яку поставила співачці Олі Поляковій на шоу "Танців з зірками". Так, в інтерв'ю виданню "КП" зірка зізналася, що вперше зіткнулася з хейтом саме під час суддівства в танцювальному проекті.

Виявилося, що найбільше Катерині дісталося після того, як вона поставила "двійку" за один з танців Олі Поляковій. Після цього на балерину обрушилася жорстка хвиля критики. "Хейт від підлітків - це було найстрашніше і моторошне, що я читала. Спочатку по своїй недосвідченості навіть відповідала, але тут у мене вуха скрутилися в трубочку і на очі наверталися сльози", - зізналася Кухар.

За словами Каті, після цього чоловік супроводжував її на ефірах, підтримував, сам перевіряв всі повідомлення, адже вона дуже важко переживала коментарі від хейтерів. Також її підтримували зіркові колеги, запевняли, що це тимчасово і все пройде.

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