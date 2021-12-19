Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Оля Цибульская рассказала, что устанавливала родительский контроль на телефон сына, в результате чего ее сообщения стали приходить на его смартфон.

«У меня случилось чудо-прозрение на Святого Николая. Полгода я жду ответа от одного партнера, очень важного. И думаю, почему он мне не пишет. И ту захожу, и понимаю, что мои сообщения соединились с телефоном Нестора. И Нестор где-то полгода назад ему в мессенджере написал «Ты – жопа», - поделилась историей певица.

По словам артистки, после первого сообщения партнер ответил ей, но сын повторил оскорбительное сообщение во второй раз. Оля Цибульская отметила, что сын извинился за свое поведение. Она же теперь думает, стоит ли через полгода объяснять ситуацию партнеру.

Напомним, что Оля Цибульская в одном полотенце засветилась после концерта: «Мокрая и счастливая».

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская примерила образ Золушки, кадры: "Чтобы показаться хорошими...".

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