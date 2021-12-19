Оля Цибульська і Михайло Хома (Дзідзьо) хрестили дитину спільної знайомої, і відтоді вони - куми. Хоча парі артистів також приписують роман.
У артистки є чоловік, обличчя якого вона приховує, а також син, якого часто порівнюють з Дзідзьо. Однак Оля Цибульська може тільки зіронізувати на цю тему.
Зірка активно веде свій Instagram. В одному з останніх постів красуня заговорила про "поганих дівчаток".
"В ніч на Святого Миколая всі погані дівчата одягають принцесячі сукні, аби здатися хорошими ✨🐈⬛⠀ ", - написала співачка і запропонувала вибрати краще фото.
Софія Ротару відразу після "Пісні року" в Москві з'явилася на Новорічному кварталі: "Таке почуття..."
Заплакана Репяхова заговорила про розрив з Павліком і натякнула на причину: "Я в цій війні одна"
"Не намагайтеся": Мартиновська при всіх осадила самовпевнену учасницю "Майстер Шеф"
Тоня Матвієнко розповіла, що сталося між мамою і батьком, якого вигнали з дому: "Це ж нормально"
Українці сумують за зіркою "Україна має талант", йому було всього 34: "Залишився в наших серцях"
Пост швидко зібрав понад 7000 лайків багато коментарів:
"Всі", "Вау попелюшка 😍 всі фото чарівні ❤️ ви в душі дуже хороша і тепла людина, сценічний образ то добре, але я переконана що ваша внутрішня дівчинка сама така в такому красивому платті і відчуває себе принцесою 😍❤", "Неймовірна красуня крута брюнетка ❤️ 🙌 🔥", "А душа то душа яка👏", "Оля😍😍😍яка Ви чарівна в цьому платті 😍👍👍👍".
Нагадаємо, Цибульська відповіла на гостре запитання про стосунки з Михайлом Хомою
А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська показала, як дуріє з Козловським на зйомках
Також Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська в одному рушнику показала, як виглядає після концерту