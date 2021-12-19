Співачка і телеведуча Оля Цибульська, кума українського виконавця Дзідзьо (Михайла Хоми), з'явилася в образі справжньої принцеси і запропонувала вибрати краще фото.

Оля Цибульська і Михайло Хома (Дзідзьо) хрестили дитину спільної знайомої, і відтоді вони - куми. Хоча парі артистів також приписують роман.

У артистки є чоловік, обличчя якого вона приховує, а також син, якого часто порівнюють з Дзідзьо. Однак Оля Цибульська може тільки зіронізувати на цю тему.

Зірка активно веде свій Instagram. В одному з останніх постів красуня заговорила про "поганих дівчаток".

"В ніч на Святого Миколая всі погані дівчата одягають принцесячі сукні, аби здатися хорошими ✨🐈‍⬛⠀ ", - написала співачка і запропонувала вибрати краще фото.

Пост швидко зібрав понад 7000 лайків багато коментарів:

"Всі", "Вау попелюшка 😍 всі фото чарівні ❤️ ви в душі дуже хороша і тепла людина, сценічний образ то добре, але я переконана що ваша внутрішня дівчинка сама така в такому красивому платті і відчуває себе принцесою 😍❤", "Неймовірна красуня крута брюнетка ❤️ 🙌 🔥", "А душа то душа яка👏", "Оля😍😍😍яка Ви чарівна в цьому платті 😍👍👍👍".

Нагадаємо, Цибульська відповіла на гостре запитання про стосунки з Михайлом Хомою

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