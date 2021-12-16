Відома українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою і подружкою виконавця Dzidzio, показала, як дуріє на зйомках.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська разом з відомим виконавцем Віталієм Козловським веде розважальне шоу на одному з музичних телеканалів. Парочку обожнюють глядачі за особливу хімію, яка відчувається між ними.

У себе в Instagram Цибульська часто показує, як вони з артистом жартують один над одним, а також виявляють увагу в перервах між зйомками. Зірки часто обіймаються і фліртують один з одним.

На свіжому відео артистка показала, як вони дуріють з Козловським, пишучи пісні на ходу.

"Ти тільки подивися, ти подивися на неї", - проспівав Козловський, після чого до нього приєдналася Цибульська і продовжила читати реп.

"П'ята година зйомки", - підписала відео Цибульська, пояснюючи, чому їм з Козловським доводиться займатися дурницями.

Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила "переможним" танцем у корсеті:"Уф, принцеса".

Раніше Politeka писала, що Оля Цибульська засвітилася в одному рушнику після концерту: "Мокра і щаслива".

А ще Politeka повідомляла, що Цибульську рознесли в пух і прах за образ на червоній доріжці: "як перетягнутий тюбик".