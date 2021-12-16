Як пише Politeka.net, Оля Цибульська разом з відомим виконавцем Віталієм Козловським веде розважальне шоу на одному з музичних телеканалів. Парочку обожнюють глядачі за особливу хімію, яка відчувається між ними.
У себе в Instagram Цибульська часто показує, як вони з артистом жартують один над одним, а також виявляють увагу в перервах між зйомками. Зірки часто обіймаються і фліртують один з одним.
На свіжому відео артистка показала, як вони дуріють з Козловським, пишучи пісні на ходу.
"Ти тільки подивися, ти подивися на неї", - проспівав Козловський, після чого до нього приєдналася Цибульська і продовжила читати реп.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте похвалилася високим красенем-сином: "Дені супер"
Літак з людьми впав одразу після зльоту, серед жертв відомий продюсер: з'явилися перші кадри
Трагедія з депутатом зі "Слуги народа", в поліції розкрили деталі: "На очах у семирічного сина..."
Відкинутий Огневич Макс Тарапата розкрив, що у нього з Мішиною: "Вона дуже..."
Українці сумують за зіркою "Україна має талант", йому було всього 34: "Залишився в наших серцях"
"П'ята година зйомки", - підписала відео Цибульська, пояснюючи, чому їм з Козловським доводиться займатися дурницями.
Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила "переможним" танцем у корсеті:"Уф, принцеса".
Раніше Politeka писала, що Оля Цибульська засвітилася в одному рушнику після концерту: "Мокра і щаслива".
А ще Politeka повідомляла, що Цибульську рознесли в пух і прах за образ на червоній доріжці: "як перетягнутий тюбик".