Как пишет Politeka.net, 33-летняя Алена Шоптенко собралась на мероприятие и решила показать поклонникам, как она принарядилась. Танцовщица сфотографировала себя в зеркале, продемонстрировав эффектное черное платье с принтом и глубоким разрезом – почти до бедра. Образ звезда дополнила бордовым клатчем.

«Ушла в ночь. Начинаем праздновать Новый год», - игриво подписала фото звезда.

Отметим, что Алена Шоптенко является успешной украинской танцовщицей. Она много раз принимала участие в танцевальном шоу в качестве участницы, а в последнем сезоне решила заниматься организаторской работой. Блондинка также является победительницей первого сезона шоу.

Как известно, Алена Шоптенко является бывшей женой известного танцора Дмитрия Дикусара. Их брак продержался три года. Позже артистка вышла замуж за Алексея Иванова, которому родила сына. Впрочем, в своем Инстаграм Шоптенко очень давно не показывает своего мужа.

Напомним, что Алена Шоптенко в ярком наряде показала свою пылкую сторону: "Страстно...".

Как сообщала Politeka, Алена Шоптенко в коротеньких шортиках впечатлила эффектными танцами: "Оригинально придумано".

Также Politeka писала, что Шоптенко сменила спортивный костюм на смокинг: "Какая женщина!".