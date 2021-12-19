Как пишет Politeka.net, в Инстаграм жена комика Виктория опубликовала фото и видео с празднования Дня Святого Николая. Она рассказала, что они решили поздравить друзей и близких, угостив их праздничными кексами. Сначала Виктория и ее подруга сняли видео с детьми, которые показывали, как готовили и украшали угощения.

«День волшебства. Сегодня мы решили сделать сказку для себя и наших друзей. Дети ооочень старались #крошкаlizi @shumko.mi. И мы с @shumko_wife. До 5-ти утра старались», - подписала видео Ткач.

Позже Ткач показала, как они всей компанией перевоплотились в эльфов и отправились поздравлять друзей.

«Эльфы в деле…», - подписала фото Виктория.

Стоит отметить, что дочка Ткачей давно является очень публичной девочкой, несмотря на возраст. Юрий Ткач постоянно берет ее на съемки и часто светит в своем Инстаграм. Виктория же, в свою очередь, занимается ее воспитанием.

Напомним, что Юрий Ткач удивил эффектным видом в шубе: "Карета ждет, барин".

Как сообщала Politeka, жены Кошевого и Ткача готовятся к празднику вместе: "Загадали желание...".

Также Politeka писала, что Ткач показал необычный подарок от Димы Монатика: "Новогодний подгон".