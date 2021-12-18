Відомий український гуморист та артист студії "Квартал 95" показав шанувальникам, який подарунок до Нового Року отримав від співака Діми Монатіка та його дружини.

Як пише Politeka.net, у сторіс в своєму Instsgram відомий український гуморист та актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач, який знімався у ситкомі "Одного разу під Полтавою", був ведучим "Розсміши коміка", тренером "Ліги сміху", похвалився шанувальникам тематичним подарунком на Новий Рік, якого отримав від популярного українського співака Діми Монатіка та його дружини Ірини.

Як бачимо, музикант подарував Юрію Ткачу чорно-біле кігурумі Тигр, адже 2022 рік буде роком саме цієї тварини. Гуморист вже встиг приміряти новий наряд та подякував Ірині та Дімі.

"Всьо чотко! Дімас, велике спасибі", - сказав Ткач та навіть почав танцювати в піжамі.

"Безмежно вдячний за такий новорічний підгон", - підписав сторіс Юрій.

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Нагадаємо, що Юрій Ткач з "Квартал 95" вразив ефектним виглядом в шубі: "Карета чекає, пане".

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