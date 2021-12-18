Як пише Politeka.net, Ксенія Кошова була популярною танцівницею, але після народження двох дочок вирішила зав'язати з виступами. Зате тепер дружина Євгена Кошового відкрила власний бренд одягу, створюючи речі для жінок і дітей. Не забуває Ксенія і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових сторіс можна побачити, як діти співають пісні для Святого Миколая.
"Бажання загадали, пісеньку заспівали...))) ",- було підписано відео.
На наступному сторіс вже стояли біля Святого Миколая Євген та Ксенія Кошові, а також дружина Юрія Ткача Вікторія. Поруч були діти та інші.
На останньому сторіс Ксенія дзвеніла в коколол і посміхалася.
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"Загадали бажання", - були підписані кадри.
Фолловери не ставили лайки і не писали Коментарі під відео, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів.
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