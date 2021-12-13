Як пише Politeka.net, гуморист поділився новим знімком на своїй сторінці в Instagram. За звичкою Ткач вирішив повеселити українців, примірявши на себе новий образ.

На фото комік постав в ефектній шубі з великим коміром. Наряд синювато-сірого відтінку виглядав на гумористі вельми комічно, адже Ткач підняв його комір, зробивши свій силует більш об'ємним і значним.

Свій образ артист доповнив фірмовим виразом обличчя з примруженим оком і піднятою бровою. Ткач склав руки в замок перед собою, ніби застигнувши в очікуванні чогось.

"Ну ... і де сніг?", - підписав фото комік.

Його шанувальники тут же відреагували.

"Самій цікаво", "у Львові", "який ви модний хлопець, Юрчик", "в уяві в морозилці", "Файний кожух", "шикарна норка! Юра, вам дуже йде!", "Була б шуба, а сніг знайдеться", "як надів жупан-так вже й пенсіонер?", "У нас дощі, те ж питання", "спасибі ось коли зовсім не смішно у своєму житті ви здатні подарувати щиру посмішку і сміх", "де пижикова шапка? І де холоп який на срібному підносі тримає чарочку запітнілої! Карета чекає, Пане!!",- пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" показала, на кого більше схожа їх з чоловіком дочка Ліза.

Як повідомляла Politeka, дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" заговорила про своїх»тарганів".

Також Politeka писала, що дружина Ткача з "Квартал 95" засвітила, з ким прокидається вранці.