Как пишет Politeka.net, в Инстаграм артист опубликовал серию кадров, снятых из зрительного зала. Он показал несколько ярких выступлений, а также засветил легендарную звезду Софию Ротару, которая выступила на праздничном концерте.
Звезда была одета в эффектный красный костюм, который переливался от света софитов. Она исполнила свой новогодний хит «Белая зима». Отметим, что Софию Ротару тепло принимают в Украине, несмотря на то, что иногда она принимает участие и в российских шоу.
Влад Яма также показал, что в «Вечернем квартале» ввели новую должность сурдопереводчика, которая очень забавно переводила номера комиков.
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Отметим, что все передачи «Вечернего квартала» снимают во время живых концертов. Именно поэтому в зрительном зале всегда так много людей. На концертах у студии часто бывают известные люди, политики и звезды.
Напомним, что Влад Яма не сдержал детский восторг от обновки: «Когда увидел…».
Как сообщала Politeka, Влад Яма показал свой дом под Киевом: кухня-столовая и деревянные потолки.
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