Как пишет Politeka.net, в Инстаграм артист опубликовал серию кадров, снятых из зрительного зала. Он показал несколько ярких выступлений, а также засветил легендарную звезду Софию Ротару, которая выступила на праздничном концерте.

Звезда была одета в эффектный красный костюм, который переливался от света софитов. Она исполнила свой новогодний хит «Белая зима». Отметим, что Софию Ротару тепло принимают в Украине, несмотря на то, что иногда она принимает участие и в российских шоу.

Влад Яма также показал, что в «Вечернем квартале» ввели новую должность сурдопереводчика, которая очень забавно переводила номера комиков.

Отметим, что все передачи «Вечернего квартала» снимают во время живых концертов. Именно поэтому в зрительном зале всегда так много людей. На концертах у студии часто бывают известные люди, политики и звезды.

Напомним, что Влад Яма не сдержал детский восторг от обновки: «Когда увидел…».

Как сообщала Politeka, Влад Яма показал свой дом под Киевом: кухня-столовая и деревянные потолки.

Также Politeka писала, что Влад Яма в стильном наряде впечатлил новым образом: "С конкурса...".