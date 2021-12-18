Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram 39-летний украинский хореограф и неизменный судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал, как выглядит его роскошный дом под Киевом, где он живет с сыном Леоном и женой Лилианой.

Так, ремонт в двухэтажном доме сделан в стиле лофт. В доме Влада и Лилианы Ям обустроенная кухня-столовая с красивым деревянным столом, за которым стоит серый диван и большой телевизор. Возле телевизора в углу есть небольшой камин. Сам Яма убежден, что камин и телевизор обязательно должны быть в доме. На полу постелен ламинат в светлых тонах.

Напомним, что недавно Влад Яма поддался на просьбы сына и жены и они завели собаку, поэтому у дивана стояла красивая темно-серая лежанка для домашнего любимца.

Потолок в доме хореографа сделан из дерева, а над столом висят стильные черные светильники.

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