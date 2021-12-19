Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Злата Огневич записала видеообращение к своим фанатам.
«Я надеюсь, что вы все очень классно проводите этот вечер. Я лично да, у меня насыщенная неделя впереди, готовлюсь к ней», - поделилась впечатлениями Огневич.
Звезда обратилась к поклонникам с необычной просьбой.
«Если вы меня хотите поддержать, пожалуйста, не присылайте скрины из его сторис, цитаты из его постов, фотографии, потому что мне от этого больно и неприятно. Если вы меня действительно любите, пожалуйста, не делайте этого», - отметила она.
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По словам Златы Огневич, Андрей Задворный добровольно ушел из ее жизни, а она, в свою очередь, закрыла за ним дверь и поставила точку в этих отношениях. Она добавила, что больше ничего не чувствует к этому человеку и считает историю завершенной.
Напомним, что Злата Огневич пленила видом в эффектном мини, развалившись на кровати: «Шикарные ножки».
Как сообщала Politeka, Злата Огневич после провальных отношений заговорила о новом парне: "Теперь я хочу...".
Также Politeka писала, что Огневич сватают за другого участника "Холостячки": "Не отдавайте его другой".