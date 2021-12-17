Як пише Politeka.net, в Instagram Злата Огневич, яку її обранець Андрій Задворний кинув після закінчення проекту, вразила новою фотосесією і словами про майбутнє. На фото Злата постала в коротенькій сукні з декольте.
"Ділюся з Вами інсайтом. Всякий душевний біль схожий на туман, який приховує від нас істину. У тумані ж абсолютно неможливо повноцінно функціонувати, як і при болю душевному. Можна лише крок за кроком вибиратися з цього туману, не знаючи точно, коли ж він закінчиться, але знаючи, що за ним - прекрасне місце. Воно прекрасно хоча б тому, що весь туман вже позаду", - підписала фото Злата Огневич.
В коментарях зірку підтримали відгуками.
"Красуня!", "Приголомшлива", "Красотулька", "Шикарні ніжки, красуня Zlata", "Злата, а попереду буде все краще", "Ого, дуже красива", "красива, будь щаслива", "ти неймовірна жінка", "дивитися на тебе – величезне задоволення", - пишуть користувачі Мережі.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте похвалилася високим красенем-сином: "Дені супер"
Тіна Кароль засвітила інтер'єр свого особняка під Києвом і з ким живе: гірлянди й незвичайний портрет
Дан Балан з юною блондинкою показав всю силу своїх почуттів: "Моя улюблена"
Продюсера "Голосу країни" закликали до відповіді за новий склад тренерів: "Танці з зірками" вже полетіли до біса"
Внучка Ротару оприлюднила кадри розкішного весілля на березі Карибського моря: "Красива ви пара"
Нагадаємо, що Злату Огневич жорстко "припечатали" в мережі, незважаючи на її сльози:"мені вас не шкода".
Раніше Politeka писала, що Огневич вразила одкровеннями після "Холостячки": "Макс і Злата разом?".
А ще Politeka повідомляла, що Злата Огневич в яскравому образі заговорила про новий етап життя:"так довго чекала".